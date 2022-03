Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 12.03.2022, kurz nach 09.00 Uhr, konnte die Polizei am "Schlaufenkreisel" zwei Fahrraddiebe festnehmen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei kurz vor 09.00 Uhr zwei männliche Personen, welche sich in der Primelgasse an Fahrzeugen zu schaffen machen würden. Im weiteren Verlauf hätten sie in der Primelgasse ein schwarzes E-Bike mitgenommen und seien davongefahren. Mit Unterstützung der Bundespolizei konnten die beiden Diebe im Rahmen der Fahndung beim "Schlaufenkreisel" angehalten und festgenommen werden. Sie waren mit einem schwarzen E-Bike der Marke Zündapp unterwegs. Dies stand zuvor unverschlossen in einem Carport in der Primelgasse. Das E-Bike wurde dem Eigentümer wieder zurückgegeben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-jährige und 26-jährige Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide erwartet zudem ein weiteres Ermittlungsverfahren, da sie sich wohl illegal in Deutschland aufhielten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell