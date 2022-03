POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Verbale Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen eskaliert

Freiburg (ots) - Möglicherweise dieselbe unbekannte Täterschaft versuchte am vergangenen Freitag, dem 11.03.2022, in Emmendingen in zwei Wohngebäude einzubrechen. Hierbei wurde zwischen 17.30 und 21.15 Uhr im Schubertweg an einem Wohnhaus die Terrassentüre eingeschlagen und der Wohnbereich durchsucht. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld. In der Silcherstraße wurde ...

