Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei E-Scotter-Fahrer alkoholisiert

Freiburg (ots)

Am Wochenende lagen zwei alkoholisierte Fahrer von sogenannten E-Scootern in Waldshut-Tiengen über dem gesetzlichen Promillegrenzwert und wurden angezeigt. Am Freitagabend, 11.03.2022, gegen 21:40 Uhr, war in Tiengen ein 51-jähriger Mann gestoppt worden, da sein am E-Scotter angebrachtes Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Zudem war der Fahrer alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab knapp 0,9 Promille. Am Samstagabend, 12.03.2022, war in Waldshut ein 47 Jahre alter Mann auf seinem elektrischen Tretroller kontrolliert worden. Bei ihm wurde ein Promillewert von ebenfalls ca. 0,9 Promille dokumentiert. Beide Männer mussten ihre Gefährte stehen lassen.

