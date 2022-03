Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Diebstahl auf Baustelle

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 11.03.2022, ist eine Baustelle an der L 170 bei Bonndorf von Dieben heimgesucht worden. Drei dortige Baucontainer wurden aufgebrochen. Daraus wurden zwei Schweißgeräte, Taschenlampen und ein 20-Liter-Kanister mit Diesel gestohlen. Aus einem Tank wurden zudem ca. 150 Liter Diesel abgezapft. An einem Bagger wurden verschiedene Anbauteile demontiert, die Türe an diesem durch einen Aufbruchsversuch stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) ermittelt.

