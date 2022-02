Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ab jetzt zu Fuß

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu Fuß muss nun ein 17-Jähriger aus Eisenberg gehen, denn Unbekannte haben aus dem Keller sein Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Der Geschädigte teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass am Vorabend noch alles in Ordnung war und auch das Rad an seinem Platz stand. Als er nun zu einem Termin radeln wollte, stellte er fest, dass Unbekannte die Scharniere der Kellertür rausgeschraubt hatten, um so in den Abstellraum zu kommen und entwendeten so das Bike.

