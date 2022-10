POL-EU: Beschädigungen an Kapelle "Swister Turm"

Euskirchen (ots) - Unbekannte verschafften sich am Montagabend (22.45 Uhr) durch Einschlagen einer verglasten Eingangstür Zutritt in ein Geschäft in der Spiegelstraße. Im Laden wurde unmittelbar in Nähe der beschädigten Eingangstür eine verglaste Schmuckvitrine eingeschlagen und aus dieser diverser Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

