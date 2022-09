Polizei Braunschweig

POL-BS: Geparktes Auto stark beschädigt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Güldenstraße,

29.08.2022, 20.15 Uhr - 01.09.2022, 10.45 Uhr

Ein geparktes Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Eine 25-jährige Braunschweigerin stellte am Montagabend ihren VW auf der Güldenstraße ab. Der Parkplatz lag schräg gegenüber der Güldenhalle in Fahrtrichtung Radeklint. Als sie am Donnerstagmorgen zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie eine starke Beschädigung feststellen. Unter anderem war die Vorderachse gebrochen und die Motorhaube verzogen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie informierte die Polizei. Vermutlich ist ein unbekanntes Fahrzeug mit dem geparkten VW der Braunschweigerin kollidiert und hat sich danach vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell