Polizei Braunschweig

POL-BS: Seniorin in der Innenstadt überfallen - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Steinweg,

29.08.2022, 14.30 Uhr

Eine Seniorin wurde beim Betreten ihres Wohnhauses überfallen.

Am Montagnachmittag öffnete eine 81-jährige Braunschweigerin die Tür zu dem Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnt. Als sie das Haus betrat, folgte ihr ein unbekannter Mann in das Treppenhaus.

Der Mann Griff ihr an das Handgelenk und versuchte ihr ein Goldarmband zu entwenden.

Die 81-Jährige rief dem Mann zu, dass man das Armband nicht abnehmen könne. Der Unbekannte versuchte es dennoch weiter. Während des Gerangels stürzte die Braunschweigerin zu Boden. Der Angreifer flüchtete anschließend ohne Beute durch die Haustür.

Durch das Gerangel und den Sturz wurde die Frau verletzt. Sie brach sich ein Handgelenk und zog sich mehrere oberflächliche Verletzungen zu, die teilweise genäht werden mussten.

Die Braunschweigerin beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

- ca. 180 cm groß - schlank - Anfang bis Mitte 30 - schwarzer Mund-Nasen-Schutz - Schlapphut - dunkle Kleidung - dunkelhäutig

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Mann beim Betreten oder Verlassen des Hauses auf dem Steinweg beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell