POL-BS: Taschendiebstahl im Einkaufszentrum

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt,

20.08.2022, 13:00 Uhr

Unbekannter klaut Geldbörse aus Gesäßtasche.

Am Dienstagmittag erstattete ein 87-jähriger Mann Anzeige bei der Polizei. Grund war der Diebstahl seiner Geldbörse nach dem Einkaufen im Einkaufszentrum in der Weststadt.

Zum Tatablauf konnte der 87-Jährige angeben, dass er nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz von einem jungen Mann angesprochen und abgelenkt wurde und dieser sehr nah an ihm vorbeigelaufen sei. Als er in dem nächsten Geschäft einkaufen wollte, bemerkte er, dass die Geldbörse entwendet wurde.

Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt.

Die Polizei weist darauf hin, dass dieses Vorgehen typisch ist für Trickdiebstähle in und um Einkaufsläden. Durch eine geschickte Ablenkung wird das Diebesgut entwendet. Die Polizei rät Wertsachen, insbesondere Bargeld nur im nötigen Maße mitzuführen und dieses nah am Körper und in verschlossenen Taschen zu tragen. Somit wird ein Diebstahl deutlich erschwert.

Die Polizei in Braunschweig ist immer wieder vor Einkaufsläden vertreten und berät über die Gefahren des Trickdiebstahls und welche nicht aufwendigen Maßnahmen bereits große Wirkung entfalten.

