POL-BS: Verkehrsunfall an der Ampel - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wendenring/ Hamburger Straße 31.08.2022, 08:00 Uhr

PKW macht Rettungswagen Platz und wird von anderem PKW touchiert.

Am Mittwochmorgen stand ein 61-jähriger Fahrer mit seinem PKW an der Kreuzung Wendenring/ Hamburgerstraße in Fahrrichtung Rebenring auf dem linken Geradeausfahrstreifen.

Die Ampel zeigte rot und zeitgleich nährte sich ein Rettungswagen von hinten. Die Fahrzeuge neben ihm machten dem Rettungswagen Platz. Einer der Fahrzeugführer machte dem Rettungswagen ebenfalls Platz und touchierte dabei das Fahrzeug des 61-Jährigen. Danach entfernte sich das Fahrzeug, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VW Golf der Generation 7 oder 8 in dunkelblau. Das Fahrzeug hat möglicherweise Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite.

Die Polizei bittet nun den Fahrer des dunkelblauen Golfs sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei unter 0531/476-3935 zu melden.

