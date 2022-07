Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch in Kastanienstraße

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in seine Wohnung meldete am gestrigen Tag (18.07.2022) der 20-jährige Wohnungsinhaber der Geraer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich demnach gestern, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 20:20 Uhr bislang unbekannte Täter offenbar durch Übersteigen des Balkons Zugang zu der in der Kastanienstraße befindlichen Erdgeschosswohnung. Aus der Wohnung selbst stahlen die Einbrecher schließlich eine aufgefundene Geldkassette und entfernten sich mit dieser in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell