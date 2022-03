Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in der Heinrichstraße

Gera (ots)

Gera: Ein bislang noch unbekannter Täter versuchte in der Zeit vom 18.03.2022, 18.00 Uhr - 19.03.2022, 09.30 Uhr, in ein Einkaufszentrum in der Heinrichstraße einzubrechen. Offensichtlich scheiterte der Täter an der Tür und entfernte sich anschließend unerkannt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

