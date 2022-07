Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandmeldung aus der Talstraße

Gera (ots)

Gera: Gegen 09:45 Uhr am gestrigen Tag (18.07.2022) ging bei der Geraer Polizei die Meldung zu einem vermeintlichen Balkonbrand in der Talstraße ein, so dass mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort eilten. Vor Ort wurde schließlich bekannt, dass ein Blumenkübel auf dem besagten Balkon des Mehrfamilienhauses in Brand geriet. Das Feuer wurde seitens der Feuerwehr zum Glück schnell gelöscht. Der Wohnungsinhaber war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Auch das Haus blieb unbeschadet. (RK)

