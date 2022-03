Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer kollidiert stark mit geparktem Fahrzeug und kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Bereits am Freitagnachmittag kam es in Bochum-Weitmer zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 51-jährigen Autofahrers, welcher, verletzt, mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach derzeitigem Stand kam der Autofahrer ohne Fremdeinwirkung, gegen 15.30 Uhr, an der Bochumer Karl-Friedrich-Straße 54 a nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug.

Da beider Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls starke Deformationen aufwiesen und nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese aus dem öffentlichen Verkehrsraum abgeschleppt. Der Sachschaden wir auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell