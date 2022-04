Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenenslingen - Vom Traktor überrollt

Nach einem Unfall in Langenenslingen mussten am Freitag zwei Männer ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Am Nachmittag waren die Beiden in einer Scheune damit beschäftigt, einen Traktor zu reparieren. Dabei habe sich kurz vor 16 Uhr der Traktor in Bewegung gesetzt und die Männer überrollt, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Beide Männer wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf um festzustellen, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

