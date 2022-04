Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Motorradfahrer bei Unfall getötet

In den Gegenverkehr geriet am Freitag ein Biker bei Laupheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall kurz vor 13.30 Uhr bei Untersulmetingen. Ein Traktor fuhr in Richtung Schaiblishausen, hinter ihm eine Kolonne. Darin war wohl auch der Kawasakifahrer. Wie Zeugen berichteten, habe der Biker dann den Traktor überholen wollen. In diesem Moment kam ein Nissan entgegen. Mit diesem stieß die Maschine zusammen. Der 33-jährige Fahrer der Kawasaki erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer des Nissan zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Unfallstelle, später übernahm dies auch die Straßenmeisterei. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls auf. Dabei sollen die Ermittler auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg durch einen Gutachter unterstützt werden.

