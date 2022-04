Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim/Laupheim - Einbrecher in den Hütten

Gartenhütten waren in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern bei Maselheim und Laupheim.

Unbekannte waren am Mittwoch oder Donnerstag in der Kleingartenanlage zwischen Baltringen und Schemmerhofen unterwegs. Zwischen 18.30 Uhr und 15.00 Uhr gelangten sie auf insgesamt fünf Grundstücke. Dort brachen sie Gartenhütten auf. Sie fanden wohl Werkzeuge. Die nahmen sie mit. Zwischen Samstag und Donnerstag waren Einbrecher auf einem Gartengrundstück in Laupheim zu Gange. Das befindet sich in der Verlängerung Zeppelinstraße. Der Einbrecher schnitt ein Loch in den Zaun. So gelangte er auf das Gelände. Der Täter hebelte die Tür einer Hütte auf. Im Innern fand er Bargeld. Der Unbekannte machte dies zu seiner Beute und flüchtete.

Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Spuren an den Tatorten gesichert. Sie prüft auch, ob ein und derselbe Täter für die Taten verantwortlich ist.

Auch in Schrebergärten kann man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen, darauf weist die Polizei hin. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

