Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Polizei fängt verirrtes Reh ein

Am Donnerstag stand ein Reh in Schelklingen in einem Vorgarten.

Ulm (ots)

Ein Zeuge machte kurz vor 9 Uhr bei der Polizei eine nicht alltägliche Meldung. In der Bahnhofstraße, nur unweit des Polizeipostens, hatte sich ein Reh in einen Vorgarten verlaufen. Noch bevor die Beamten anrückten, gelang es dem Tier zwar, sich aus der misslichen Lage zu befreien, in Sicherheit war es aber noch nicht. Die Polizei fing das Wild ein und entließ es am Ortsrand von Schelklingen in die Freiheit.

