POL-OG: Gemarkung Achern - Pkw mit Anhänger überschlägt sich

Achern (ots) - Am Mittwoch kurz nach 23 Uhr geriet ein im Hof geparkter Transporter auf einem Anwesen in der Straße "Am Muhrgraben" in Brand. Anwohner versuchten das Feuer zunächst mit Gartenschläuchen zu löschen und konnten dadurch ein Übergreifen an das angrenzende Gebäude verhindern. Das vollständig in Flammen stehende Fahrzeug konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehren Achern und Sasbachried schnell ...

