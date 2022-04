Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Diebstählen

Offenburg (ots)

Nach mehreren Diebstählen am Mittwochnachmittag muss ein 25-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Der Mittzwanziger wurde zuerst gegen 12:30 Uhr von der Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Steinstraße dabei beobachtet, wie er mehrere Sonnenbrillen eingesteckt hat und sich, ohne diese zu bezahlen, aus dem Staub machte. Nur rund eine Stunde später soll der Mann weitere Brillen aus einem anderen Ladengeschäft, ebenfalls in der Steinstraße, entwendet haben. Nachdem die Fahndung von Beamten des Polizeireviers Offenburg zunächst nicht erfolgreich war, konnten diese den Mann gegen 16:30 Uhr in der Vogesenstraße schließlich auf frischer Tat ertappen. Zeugen hatten hier den Diebstahlsversuch von Fahrrädern gemeldet. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten mehrere Sonnenbrillen im Besitz des 25-Jährigen sicherstellen. Beamte des Polizeireviers Offenburg kümmern sich um die weiteren Ermittlungen.

/ma

