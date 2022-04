Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Festnahme nach PKW-Diebstahl

Baden-Baden (ots)

Ein zunächst unbekannter Täter hat ersten Ermittlungen zufolge am frühen Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr einen hochwertigen BMW und diverses Werkzeug aus einem Autohaus in der Rheinstraße entwendet. Er erbeutete Diebesgut mit einem Wert im hohen fünfstelligen Bereich. Der Langfinger verschaffte sich zunächst auf unbekannte Art und Weise Zutritt in das Innere der Werkstatt. Im Anschluss flüchtete er mit samt des Diebesgutes in Richtung deutsch-französische Grenze. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen durch Beamte der Kriminalpolizei Rastatt konnte das gestohlene Fahrzeug im Bereich der "Westlichen Industriestraße" aufgefunden werden. Dabei ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 39-Jährigen. Nach Hinzuziehung mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnte dieser an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Im Verlauf des Mittwochs konnte er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell