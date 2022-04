Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Arbeitsunfall

Hausach (ots)

Ein Arbeitsunfall in einem Waldstück im Bereich "Einbach" rief am Mittwochmittag Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergwacht, Rettungsdienst und der Polizei auf den Plan. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein Bagger bei dem Versuch Baumwurzeln zu lösen ins Rutschen und überschlug sich. Der Baggerfahrer konnte gegen 12:10 Uhr von einem Förster eingeklemmt in seinem Bagger vorgefunden werden. Nach erfolgter Befreiung wurde er schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

/lg

