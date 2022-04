Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Musikbox geraubt? Zeugen gesucht!

Rastatt (ots)

Nachdem ein Jugendlicher am Mittwochmittag offenbar mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Musikbox gedrängt wurde, ermitteln nun Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt. Der 16-Jährige befand sich zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße in unmittelbarer Nähe zur dortigen Schule, als sich der Vorfall ereignet haben soll. Hierbei habe ein dunkelhäutiger Mann in Begleitung zweier hellhäutiger Männer unter Vorhalt eines Messers die Musikbox des Jugendlichen gefordert und diese im Anschluss mitgenommen. Personen, die etwas Auffälliges beobachten konnten und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781/21-2820 bei den ermittelnden Beamten zu melden.

/ma

