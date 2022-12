POL-DN: Unbekannte brechen in Stadtcenter ein

Jülich (ots) - Auf der Margaretenstraße in Jülich haben Unbekannte an den Weihnachtstagen einen Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Ihre Beute liegt im unteren zweistelligen Eurobereich. Zwischen 16:30 Uhr am Freitag (23.12.2022) und 08:00 Uhr am Dienstag (27.12.2022) öffneten der oder die unbekannten Täter gewaltsam den Staubsaugerautomaten auf dem Innenhof eines Autohauses. Ihre Beute: rund 20 Euro in ...

