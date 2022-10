Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Einbringen von Flüssigkleber in ein Türschloss

Daun (ots)

Am 11.10.2022 gegen 20:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in das Mehrfamilienhaus im Kreuzbergweg 5 in Daun und beschädigte vermutlich durch Einbringen eines Flüssigklebers in das Türschloss einer der Mietwohnungen eben dieses.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

