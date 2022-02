Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Mehrere PKW Aufbrüche seit Samstagabend - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Seit Samstagabend kam es im Bereich Mannheim-Käfertal zu mehreren PKW Aufbrüchen. Ein Fenster eines Mercedes in der Malzstraße wurde zwischen Samstag- und Montagabend versucht aufzuhebeln, wodurch ein Sachschaden von 1.000 Euro entstand. Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr, schlugen Unbekannte in der Poststraße ein Dreieckfenster eines Citroën ein, entwendeten jedoch nichts. Auf die gleiche Weise gelangten die Täter im ähnlichen Tatzeitraum in einen Peugeot am Rebstock. Hier erbeuteten die Unbekannten einen Rucksack, eine Taschenlampe und Bargeld im zweistelligen Bereich. Am frühen Mittwochmorgen zwischen 4 und 8 Uhr schlugen die Täter außerdem in der Braustraße die rechte hintere Seitenscheibe eines Smarts ein. Auch in diesem Fall blieben die Täter ohne Beute. Inwiefern die Taten zusammenhängen, wird nun im Rahmen der Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls des Polizeireviers Mannheim-Käfertal näher geprüft. Hinweise werden unter der Rufnummer 0621/71849-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell