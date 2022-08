POL-UN: Werne- Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Jugendlicher Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle

Holzwickede (ots) - Die Präventionsmitarbeiter der Kreispolizeibehörde Unna und Mitglieder des Projektes "Senioren helfen Senioren" sind am Samstag (20.08.2022) auf dem Vorplatz der Seniorenmesse in der Rausinger Halle zu finden. In der Zeit von 10 -16 Uhr informieren sie Interessierte über aktuelle Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und wie man sich davor ...

