Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Diebstahl durch Passanten und Polizei vereitelt - Täter wehrten sich durch Tritte und Schläge

Unna (ots)

Zwei männliche Tatverdächtige aus Unna, 16 Jahre und 19 Jahre alt, entwendeten am 15.08.2022 (14.30 Uhr) in einem Geschäft für gebrauchte Elektronikartikel (Massener Straße) vier unverpackte Spielekonsolen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Markt Unna. Die Flüchtigen konnte durch einen Mitarbeiter des Geschäfts verfolgt werden. Im Verlauf der Flucht trafen sich die beiden Täter mit zwei unbekannten Personen und flüchteten zu viert. Auf Höhe des Eingangs eines Kaufhauses am Markt in Unna konnten die beiden Täter durch diverse Passanten festgehalten werden. Sie wehrten sich vehement, sodass beide zu Boden gebracht wurden. Der 16-Jährige Täter trug die Tasche mit dem Diebesgut bei sich. Bei einer Passantin handelte es sich um eine Polizeibeamtin, welche sich nicht im Dienst befand. Sie gab sich gegenüber dem 16-Jährigen Täter als Polizeibeamtin zu erkennen. Daraufhin versuchte er erneut sie zu Schlagen und zu Treten. Er verletzte die Polizistin leicht. Beide Täter wurden durch hinzugezogene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Eine Beschreibung der zwei weiteren Personen war nicht möglich.

