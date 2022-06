Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Polizei warnt vor möglichen Trickbetrügern und sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Bei einer Seniorin klingelte am Donnerstag, den 02.06.2022, sowie Sonntag, den 05.06.2022, ein Unbekannter bei ihr zu Hause in der Marbacher Straße. Am Donnerstag klingelte ein fremder Mann an ihrer Tür und es fand lediglich etwas Smalltalk zwischen der Seniorin und dem Fremden statt, was der ebenfalls dort wohnenden Pflegekraft jedoch seltsam vorkam und sie den Mann deshalb fortschickte. Am Sonntag klingelte es erneut und es stand wieder ein Mann vor der Tür, und entlockte Bewohnerin während einem Gespräch Vorname und Geburtsdatum, bevor die Pflegerin der Seniorin erneut zur Tür kam und der Besucher daraufhin ging. Ob es sich beide Male um denselben Mann handelte ist nicht klar.

Der Mann, welcher am Donnerstag mit ihr sprach wird wie folgte beschrieben: ca. 50 Jahre alt, recht groß, sehr schick gekleidet, freundliche und gewählte Aussprache. Auffällig sei auch gewesen, dass eine Frau (ca. 55 Jahre alt, ebenfalls groß, Kurzhaarschnitt) auf der Straße gestanden hätte, welche sich die gesamte Zeit über auffällig umgesehen hätte.

Aufgrund der Vorgehensweise könnte es sich bei den Personen um Trickbetrüger handeln.

Wer kann Hinweise zu den verdächtigen Personen geben?

Diese richten Sie bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickbetrügern zu schützen:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung. - Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. - Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell