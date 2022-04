Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung - Polizei bittet um Achtsamkeit

Ferschweiler (ots)

Am Mittwoch, den 13.04.2022 stellt ein Grundstückseigentümer der Ringstraße in Ferschweiler fest, dass vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Loch in den Maschendrahtzaun hinter seinem Grundstück geschnitten wurde. Da der Ausschnitt groß genug ist um hindurchzusteigen und sich hinter dem Zaun die Sybillenstraße anschließt, kann, wenngleich konkreten Erkenntnisse nicht bestehen und die Vorgehensweise unüblich wäre, eine Vorbereitungshandlung für einen möglichen Einbruch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Bitburg bittet die Menschen im Bereich Ferschweiler daher vorsorglich um erhöhte Vorsicht und Achtsamkeit. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet sie um Kontaktaufnahme und Mitteilung über die Notrufnummer 110. Personen, die Angaben zu dem/den Verursacher/n machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

