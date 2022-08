Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Pedelecfahrerin

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kamener Straße / Hallohweg wurde am Donnerstagmorgen (11.08.2022) eine 50 jährige Fahrradfahrerin aus Kamen schwer verletzt.

Gegen 07.25 Uhr fuhr ein 41 jähriger Nordkirchener mit seinem LKW auf der Kamener Straße in Richtung Unna und wollte nach rechts in den Hallohweg abbiegen. Dabei übersah er eine Pedelec Fahrerin die die Kamener Straße in Richtung Unna befuhr. Der Fehler beim Abbiegen brachte die Radfahrerin zu Fall. Sie wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3000 Euro geschätzt. Die Kamener Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 08.55 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell