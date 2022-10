POL-PDWIL: Kontrollen im öffentlichen Raum

Prüm (ots) - Am Abend des 11.10.2022 kam es in der Ortslage Gönnersdorf zu einem Wohnhausbrand. Gegen 22:30 Uhr wurde gemeldet, dass ein Wohnraum in einem freistehenden Einfamilienhaus in Brand stehen würde. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Gönnersdorf, Lissendorf, Birgel und Jünkerath konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und nach einiger Zeit abgelöscht werden. Zwei Personen konnten selbstständig das ...

mehr