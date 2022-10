Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Roter Audi auf dem Lidl-Parkplatz beschädigt Polizei Prüm sucht Zeugen

Prüm (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 04.10.2022 und Montag, 11.10.2022 wurde in Prüm ein roter Audi S5 beschädigt. Der Audi wurde vermutlich auf dem LIDL-Parkplatz durch einen Einkaufswagen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zu dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich per Email unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06551-9420 bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell