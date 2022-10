POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr durch den Konsum von illegalen Betäubungsmitteln

Daun (ots) - Am 10.10.2022 gegen 10:45 Uhr begab sich eine aus dem Bereich der VG Gerolstein stammende Geschädigte zum Einkauf in den LIDL-Markt in der Bitburger Straße in Daun. Hierbei trug sie ihre mittels Reißverschluss verschlossene Umhängetasche am Körper. In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter, die Tasche zu öffnen und das Portemonnaie aus der Tasche zu entwenden. Hinweise auf die Tat, mögliche Täter oder sonstige verdächtige ...

