POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Gerolstein (ots) - Am 10.10.2022 gegen 13:30 Uhr begaben sich zwei 13- und 15-jährige weibliche Jugendliche in ein Sportbekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in Gerolstein. Hier entwendeten sie mehrere Bekleidungsgegenstände in einem Wert von über 200 EUR und entfernten sich, ohne diese zu bezahlen. Im Rahmen ...

