Gillenfeld (ots) - Am 10.10.2022 gegen 09:11 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge eine illegale Abfallentsorgung im Bereich der Landstraße 16 zwischen Lutzerath und Gillenfeld. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter insgesamt 10-12 Müllsäcke abgelagert, zudem eine größere Menge an Plastiknetzen, welche zum Einputzen bei der Wärmedämmung verwandt werden. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

