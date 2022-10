Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW fährt Schlangenlinien

Walhausen (ots)

Am 10.10.2022, 19:24 Uhr, wurde der Polizei Zell durch einen Verkehrsteilnehmer ein grauer Opel Astra mit Anhänger gemeldet, der die B421 bei Walhausen in Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizeiinspektion Zell wurde festgestellt, dass der 78-jährige Fahrzeugführer unter gesundheitlichen Problemen litt. Der Fahrzeugführer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zudem wurde ihm zwecks Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen; es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die durch die Fahrweise des Opel gefährdet wurden oder in sonstiger Form sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

