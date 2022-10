Gillenfeld (ots) - Am 09.10.2022 gegen 19:04 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem Wohnwagen in Beige, vermutlich mit einem ausländischen Kennzeichen, möglicherweise der Länderkennung von Italien den Ronnentalweg in Gillenfeld. Hier stieß der Fahrzeugführer beim Wenden gegen einen Grundstückszaun und beschädigte diesen. Obwohl der Fahrzeugführer durch Anwohner auf den Schaden ...

