Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Bernkastel-Kues (ots)

Am 09.10.2022 kam es gegen 15:00 Uhr auf der B50(neu) bei Kommen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Hierbei geriet ein 28-Jähriger aus dem Bereich Kirn mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei einen ihm entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung B327 und setzte seine Fahrt in Richtung Hinzerath fort. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten dann schließlich gegen 16:10 Uhr zum Erfolg: Der Unfallflüchtige konnte durch eine Streife der PI Bernkastel-Kues beim beschädigten Unfallfahrzeug im Bereich Longkamp festgestellt werden. Der Fahrer stand mit über einem Promille unter erheblichem Alkoholeinfluss. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

