Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Gillenfeld (ots)

Am 09.10.2022 gegen 19:04 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem Wohnwagen in Beige, vermutlich mit einem ausländischen Kennzeichen, möglicherweise der Länderkennung von Italien den Ronnentalweg in Gillenfeld.

Hier stieß der Fahrzeugführer beim Wenden gegen einen Grundstückszaun und beschädigte diesen.

Obwohl der Fahrzeugführer durch Anwohner auf den Schaden aufmerksam gemacht wurde, entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

Das Fahrzeug des Verursachers wurde durch Zeugen als beiges Wohnmobil mit schwarzen Scheiben beschrieben.

Weitergehende Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell