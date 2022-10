Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Zell (Mosel) (ots)

Am 10.10.2022 kam es gegen 17:00 Uhr auf dem Radweg an der B53 auf Höhe der Doppelstockbrücke Bullay zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah der 55-jährige Fahrer eines PKW beim Linksabbiegen eine 24-jährige Radfahrerin, die den Radweg aus Zell kommend in Richtung Alf befuhr. Durch die Kollision mit dem PKW wurde die Radfahrerin schwer verletzt. Sie wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Brücke vollgesperrt.

Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Zell, eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Rettungshubschrauber mit Notarzt.

