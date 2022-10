POL-PDWIL: Brandstiftung in einem Waldgebiet nahe Alf - Zeugen gesucht!

Walhausen (ots) - Am 10.10.2022, 19:24 Uhr, wurde der Polizei Zell durch einen Verkehrsteilnehmer ein grauer Opel Astra mit Anhänger gemeldet, der die B421 bei Walhausen in Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizeiinspektion Zell wurde festgestellt, dass der 78-jährige Fahrzeugführer unter gesundheitlichen Problemen litt. Der Fahrzeugführer wurde in ein ...

mehr