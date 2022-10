Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erfolgreiche Fahndung und Festnahme von Ladendieben durch die Kräfte der Polizeiwache Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am 10.10.2022 gegen 13:30 Uhr begaben sich zwei 13- und 15-jährige weibliche Jugendliche in ein Sportbekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in Gerolstein. Hier entwendeten sie mehrere Bekleidungsgegenstände in einem Wert von über 200 EUR und entfernten sich, ohne diese zu bezahlen.

Im Rahmen einer sofort durchgeführten Nahbereichsfahndung durch starke Kräfte der Polizeiwache Gerolstein wurden die beiden Täterinnen im Stadtgebiet aufgegriffen und zur Polizeiwache Gerolstein sistiert.

Hier wurde das Diebesgut sichergestellt und die Jugendlichen wurden ihren Eltern überstellt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

