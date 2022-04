Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Überholmanöver - 60-Jährige schleudert in Gegenverkehr

Duisburg (ots)

Nach einem Unfall am frühen Sonntagabend (24. April, 17:50 Uhr) auf der Bürgermeister-Pütz-Straße sind eine Frau (60) und ein Mann (27) zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gekommen. Während die 60-jährige Seat-Fahrerin einen Opel überholte, touchierte sie den Wagen beim Einscheren und schleuderte daraufhin in die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit einem Peugeot (Fahrer: 27 Jahre) zusammen. Der Seat als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße ab.

