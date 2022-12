Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Telefonbetrüger nutzen Namen von echtem Polizisten, Täter fragten mehrere Personen nach Bargeld und Wertgegenständen

Lengerich (ots)

Am Montagabend (19.12.) wurden in Lengerich mehrere Personen von Telefonbetrügern angerufen. Die Männer am Telefon meldeten sich mit dem Namen eines Polizeibeamten der Wache Lengerich. Der Betrüger erklärte den Angerufenen, dass er auf der Wache in Lengerich als Sonderermittler für Einbruchdiebstahl tätig sei. Der Mann informierte sich über sich Bargeld und Wertgegenständen. In einem Fall bat der Anrufer um eine Telefonnummer, um einen Rückruf tätigen zu können. Daraufhin rief der Angerufene die Lengericher Nummer zurück. Dabei waren im Hintergrund Geräusche zu hören, ähnlich von Funksprüchen und Telefonaten. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wollte der Betrüger weiterhin vehement Auskünfte über Wertgegenständen haben, über die der Angerufene jedoch nichts preisgab. Daraufhin wurde der Anruf dann irgendwann beendet. Bei der angegebenen Telefonnummer handelt es sich um sogenanntes Spoofing. Dabei wird eine vorhandene Nummer vorgetäuscht und auf eine nicht zu erkennende Nummer umgeleitet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich. Echte Polizisten fragen nie nach persönlichen Wertgegenständen oder Bargeldbeträgen, die zur Verfügung stehen. Wenn Sie nur den kleinsten Verdacht haben, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, legen Sie auf und rufen Sie die echte Polizei. Die Wache in Lengerich erreichen Sie unter der Telefonnummer 05481/9337-4515.

