POL-ST: Kreis Steinfurt, Schwerpunktkontrolle Geschwindigkeit, Spitzenreiter mit 165 Stundenkilometern auf der B54, 24 Messstellen im Kreisgebiet

Eine zu hohe Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Hinzu kommt: Je schneller ein Auto unterwegs ist, desto schwerer können die Folgen bei einem Unfall sein. Deshalb hat die Kreispolizeibehörde Steinfurt am Montag (19.12.22) erneut schwerpunktmäßig die Geschwindigkeit kontrolliert - vor allem an der stark befahrenen B54 sowie auf den Nebenstraßen. Aber auch an anderen Orten wurde gemessen. Die Witterung am Morgen und am Vormittag - Glatteis, Regen, Nebel - ließ die Autofahrer noch deutlich langsamer fahren. Ab mittags zogen viele das Tempo allerdings wieder an, wie die Polizeibeamten feststellten. An den insgesamt 24 Messstellen wurden 251 Verkehrsteilnehmer gemessen, weil sie zu schnell unterwegs fahren. Der Großteil - 228 - fuhr auf der B54 und den angrenzenden Straßen in die Kontrolle. Die höchste Geschwindigkeit: 165 Stundenkilometer bei zulässigen 100 km/h auf der Bundesstraße. Die Polizei ahndete neben den Geschwindigkeitsverstößen am Montag noch weitere Ordnungswidrigkeiten. So hatten zum Beispiel 15 Personen das Handy in der Hand - während der Fahrt im Auto und sowie auf dem Fahrrad. Im Einsatz waren am Montag Beamte der Wachen im Kreis Steinfurt sowie des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde.

