Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Emsdetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen (20.12.) gegen 08.50 Uhr an der Kreuzung Borghorster Straße / Taubenstraße / Silberweg gekommen. Ein 43-jähriger Emsdettener fuhr mit einem VW Transporter auf dem Silberweg und wollte mit seinem Fahrzeug die Borghorster Straße in Fahrtrichtung Taubenstraße kreuzen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er dabei den Opel Mokka eines 78-jährigen Emsdetteners, der auf der Borghorster Straße stadtauswärts fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer sowie eine 73-jährige Beifahrerin im Opel wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 6.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Bereich für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

