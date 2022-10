Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Infoveranstaltungen rund um das Thema Einbruchschutz in Bad Pyrmont und Holzminden

Hameln-Pyrmont/Hozminden (ots)

Am 30.10.2022 ist Tag des Einbruchschutzes, anlässlich dieses Tages informiert die Polizei verstärkt über effektive Sicherungen rund um das Eigenheim. Der "Tag des Einbruchschutzes" wurde 2012 ins Leben gerufen, um Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Gefahr von Einbruchsdelikten in der dunklen Jahreszeit zu sensibilisieren. Für Fragen rund um das Thema Einbruchschutz stehen PHK Oliver Bente und POK Ilja Walter zusammen mit Mitgliedern des Weissen Ring e.V. an diesem Sonntag, den 30.10.2022, von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, allen Interessierten mit oder ohne Eigenheim in der Brunnenstraße, in Bad Pyrmont an einem Info-Stand zur Verfügung. Auch die Polizei Holzminden informiert am Dienstag, den 01.11.2022 über das Thema Einbruchschutz und weiterhin auch über das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Ab 11:00 Uhr beantworten PHK Christian Rusniok und PHK Oliver Bente am Haarmannplatz/Obere Straße, in Holzminden, Fragen rund um den Bereich Einbruchschutz. Ab 16:00 Uhr wird zudem über die Beleuchtung und Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit auch anhand praktischer Beispiele informiert.

