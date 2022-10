POL-HM: Zwei Schwerverletzte durch Baumunfall - Feuerwehr befreit Insassen - Rettungshubschrauber landet an der Unfallstelle

Salzhemmendorf (ots) - In der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden aus einer Scheune in Hemmendorf mehrere hochwertige Baumaschinen und Arbeitsgeräte entwendet. Die Gerätschaften waren in einem Lagerraum innerhalb einer landwirtschaftlichen Scheune an der "Alte Heerstraße" untergebracht. Außerdem wurden aus Stauboxen auf einem Handwerkerfahrzeug, das ...

