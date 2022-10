Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Hameln

Hameln (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 20.10.2022, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Pyrmonter Straße kurz hinter der Einmündung Pflümerweg in Hameln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw der Marke Audi (Q7) und einem Lkw. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat ein grauer Lkw den linken Fahrstreifen der Pyrmonter Straße in Richtung Klein Berkel befahren und einen Spurwechsel nach rechts durchgeführt. Dabei hat dieser den schwarzen Audi einer 26-Jährigen aus Hameln, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen befunden hat, im Frontbereich touchiert. Aufgrund des Sachschadens am Audi war dieser nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw wird vorläufig auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Durch einen unabhängigen Zeugen konnte beobachtet werden, dass der Lkw nach dem Zusammenstoß in einer Entfernung von ca. 200 Metern auf einem Parkstreifen gehalten und dort ca. 30 Sekunden gewartet habe. Kurz darauf habe er seine Fahrt in Richtung Klein Berkel fortgesetzt, ohne seine Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum unfallflüchtigen Lkw nimmt die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, unter der 05151/933-222 entgegen.

